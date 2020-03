Lentini, mascherine a prezzi esorbitanti: denunciato imprenditore

Avrebbe venduto mascherine a prezzi molto più alti rispetto al solito. Per tale motivo le Fiamme Gialle hanno denunciato l’amministratore di una società, a seguito di un'indagine partita dal territorio di Catania.

Secondo quanto è stato riferite dai finanzieri, il prodotto era sul mercato fino a 20 euro, e all'ingrosso a circa 13 euro l'una. Le mascherine, però, erano state a loro volta comprate dai produttori per valori che andavano da € 0,07 a € 6,48 cadauna.

Il responsabile rischia ora la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 516 euro a 25.822 euro.

Responsabilità di natura amministrativa anche per il titolare della farmacia che, procedendo alla vendita delle protezioni in modo “sfuso”, non ha fornito ai clienti il contenuto minimo delle informazioni poste nella confezione integra

Le mascherine sono state quindi sequestrate