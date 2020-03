Canicattini Bagni, coronavirus: 3 ordinanze del sindaco Miceli

Tre i provvedimenti assunti dal Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, attraverso tre distinte ordinanze, dopo le ultime misure urgenti decise dal Governo su tutto il territorio nazionale con il Dpcm dell'11 Marzo.

La prima riguarda l’attivazione del Centro Operativo Comunale in modo da ottimizzare il coordinamento tra i vari soggetti operativi coinvolti e la circolarità delle informazioni. Il numero telefonico per avere informazioni dalle8:30 alle 19:30 di tutti i giorni è lo 0931945131 della Polizia Municipale, mentre per le emergenze si può chiamare il numero 3343475475.

La seconda Ordinanza dispone la chiusura del cimitero comunale da oggi per motivi precauzionali. L’apertura potrà avvenire solo per il tempo necessario per accogliere eventuali salme con successiva tumulazione. Ogni altra attività all’interno del cimitero comunale è sospesa.

Il Sindaco Marilena Miceli ha disposto, inoltre, l’individuazione e il mantenimento dei servizi minimi essenziali del Comune, con il collocamento in ferie dei dipendenti non addetti ai servizi essenziali, che non abbiano ancora fruito delle ferie degli anni precedenti o di eventuali ore di lavoro in eccedenza.

Infine, da oggi sarà effettuato il servizio di sanificazione e disinfestazione di tutti gli edifici pubblici comunali destinati ad uffici, scuole, asilo nido, servizi pubblici e di pubblica utilità.