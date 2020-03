Il monito di Mattarella all'Europa: "Aiuti e non ostacoli all'Italia"

"Iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolare l'azione dell'Italia". E' quanto afferma una nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le parole, particolarmente nette, del capo dello Stato, arrivano al termine di una giornata ad alta tensione tra Roma, Bruxelles e Francoforte dopo che la Banca centrale europea ha deciso di non intervenire con un ribasso dei tassi. Una posizione che, nonostante le rassicurazioni della presidente Bce Christine Lagarde, ha sprofondato i mercati nella depressione.

La Commissione europea sarebbe pronta a utilizzare la clausola anticrisi 1466/97 sulla sorveglianza dei bilanci che di fatto sospende gli aggiustamenti di bilancio in caso di grave contrazione dell'economia. Dal canto suo la Fed, reagendo a un nuovo crollo di Wall Street, ha annunciato un'iniezione di liquidità di 1500 miliardi nei prossimi giorni.