Lampedusa, sbarco di 26 migranti

Ieri sera sbarco di migranti a Lampedusa: 26 persone, fra loro 2 bambini e una donna.

Il sindaco Totò Martello ha emesso un'ordinanza per porre in quarantena i migranti, nel Centro di accoglienza, col divieto di circolare al di fuori di esso.

Al molo sono andati soltanto i sanitari del poliambulatorio e hanno provveduto al trasporto in sicurezza dei migranti al centro d'accoglienza.

L'ultimo sbarco a Lampedusa si è registrato lo scorso 18 febbraio, quando la Guardia costiera bloccò dieci tunisini che camminavano lungo il molo Favaloro. Il giorno prima erano sbarcati 16 migranti e il 14 febbraio altri 60, soccorsi al largo dell'isola.