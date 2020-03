Piano della Sicilia contro il coronavirus, nascono i Covid hospital

Una seduta di Giunta dedicata interamente all'emergenza Coronavirus in Sicilia. Il governo Musumeci - riunito eccezionalmente in video conferenza tra Palermo e Catania ha dato il via libera a numerosi provvedimenti, straordinari e urgenti, che coinvolgono vari rami dell'Amministrazione: dalla Salute alla Funzione pubblica, dalle Autonomie locali alle Attività produttive all'Economia. "Mentre al governo nazionale - evidenzia il presidente della Regione - abbiamo ancora sollecitato strumenti sanitari per la rianimazione, mezzi di protezione personale e misure urgenti di carattere sanitario ed economico, oggi siamo già passati a deliberare i primi provvedimenti di nostra competenza. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, avendo già ascoltato anche le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. Uno sforzo, quello della Regione, che possa far fronte all'eventuale evoluzione dell'epidemia e attenuare la devastante crisi economica che lascerà questo fenomeno nella nostra Isola".

I provvedimenti approvati riguardano la realizzazione dei cosiddetti Covid-Hospital, il reclutamento di personale sanitario, fino al coinvolgimento di professionisti attualmente impegnati nell'ospedalità privata, l'acquisto di nuove attrezzature sanitarie, la moratoria per i mutui a favore delle imprese, le disposizioni per i dipendenti degli uffici regionali, il rinvio delle elezioni nei Comuni, l'annullamento della partecipazione alle fiere in Italia e all'estero.