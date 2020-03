Manovra anticoronavirus: Cig per tutti e stop ad accertamenti

Più mascherine, più risorse per la sanità, e cassa integrazione per tutti. E la quarantena equiparata alla malattia per i dipendenti privati, ma con i costi a carico dello Stato e non di Inps e datori di lavoro. Comincia a prendere forma la 'manovra' anti-Coronavirus che il governo vuole varare entro la fine della settimana, in modo da riuscire a sospendere alcune scadenze fiscali imminenti, a partire da quelle per l'Iva del 16 marzo. La bozza del provvedimento, pure ancora in fase di elaborazione, affronta i 4 pilastri degli interventi per oltre 12 miliardi, dal servizio sanitario agli ammortizzatori sociali, dal fisco ai mutui - con l'accesso più rapido al fondo per la sospensione fino a 18 mesi delle rate prima casa - fino alle garanzie per la liquidità delle imprese.