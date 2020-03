Siracusa, coronavirus: stasera in diretta streaming, l'atto di affidamento a Santa Lucia

Ripristinate e accese da ieri alcune edicole votive dedicate a Santa Lucia.

A darne notizia il sindaco Francesco Italia: "In queste ore, in cui i negozi chiusi rendono le vie della città più buie, abbiamo riacceso le edicole dedicate alla nostra Santa Patrona. Con questo piccolo gesto, vogliamo affidare a Lucia - scrive - l’impegno di coloro che in queste ore, nel mondo, lottano per le nostre comunità. Un sentito grazie a Benedetto Ghiurmino e a tutta la deputazione della Cappella di Santa Lucia".

Stasera, intanto, al Sepolcro di Lucia, alle 19.30 sarà celebrata la messa, alla quale seguirà l’atto di affidamento a Santa Lucia su iniziativa dei frati del Santuario Santa Lucia al Sepolcro che hanno deciso di affidare il popolo di Dio alla patrona di Siracusa in questo momento di emergenza.

I fedeli potranno partecipare alla preghiera collegandosi ai canali social della Basilica del Sepolcro, della Deputazione e anche sulla pagina di SiracusaPost.it