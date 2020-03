Priolo, al via la sanificazione del territorio comunale

Tutto il territorio comunale di Priolo sarà sanificato a partire da stasera. Gli interventi cominceranno a mezzanotte dal centro e si protrarranno fino alle prime luci dell’alba. Domani, venerdì 13 marzo, si passerà alle zone periferiche, compreso il litorale di Marina di Priolo. La sanificazione sarà ripetuta settimanalmente, per almeno un mese.

Ieri mattina, su input del Sindaco, Pippo Gianni, era stato chiesto all’Igm, società che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti, di effettuare il lavaggio con sanificante di tutte le strade pubbliche, banchine, piazze e slarghi. L’Igm si è attivata, reperendo il prodotto, un sanificante a base di cloro che, oltre all’odore tipico, non comporta alcun problema nè per gli esseri umani nè per gli animali.

Ieri e l’altro ieri sono stati eseguiti anche interventi di pulizia straordinaria che hanno riguardato strade e monumenti.