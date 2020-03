Coronavirus, salgono a cinque i casi positivi in provincia di Siracusa

Salgono a cinque i casi di Coronavirus nella provincia di Siracusa.

I dirlo è l'ultimo bollettino fornito dal ministero della Salute e diffuso dalla Regione siciliana.

I dati sono aggiornati alle ore 12 di oggi (giovedì 12 marzo).

Pochissime e frammentarie le notizie, ma pare che gli altri due casi appurati oggi non siano collegati al caso scoppiato ieri. Come si ricorda ieri è arrivata la notizia di un uomo di Sortino deceduto con Coronavirus all'ospedale di Caltagirone

In totale sono 115 i pazienti, di cui 33 ricoverati (cinque in terapia intensiva), 78 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti: Agrigento, 17; Caltanissetta, 2; Catania, 49; Enna, 1; Messina, 9; Palermo, 26; Ragusa, 2; Trapani, 4.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

(notizia in aggiornamento)