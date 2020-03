Emergenza Coronavirus, predisposto l'incremento di 16 posti letto all'Umberto I di Siracusa

Incremento dei posti letto per far fronte all'emergenza Coronavirus. L'annuncio è stato dato questa mattina, tramite una diretta sui canali social, dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Mentre nei giorni scorsi l'Asp aveva annunciato l'istituzione di due stanze in isolamento di malattie infettive all'Umberto I dedicate ad eventuale contagio da Covid 19, adesso si sta lavorando per incrementare di altri 16 posti letto, 18 in tutto, del reparto Malattie infettive al primo piano, in una struttura che dal punto di vista logistico è facilmente isolabile e può essere dedicata completamente alla emergenza.

Il padiglione è totalmente esterno e separato rispetto al resto del complesso ospedaliero, ha ingressi autonomi e facilmente accessibili, e dunque presenta le migliori condizioni di isolamento, a salvaguardia del corpo principale del presidio.

Per potere destinare gran parte del padiglione alla gestione di eventuali pazienti Covid oltre che di malattie infettive, da stamane è iniziato il trasferimento del reparto di Pediatria al quarto piano del corpo principale dell’ospedale nell’ala ristrutturata.

Il padiglione sarà provvisto di impianto centralizzato di gas medicali, di monitor e di ventilatori per potere assistere gli eventuali pazienti più critici che necessitano di assistenza respiratoria.

Anche negli ospedali della provincia si lavora per potenziare i nosocomi.

Intanto, la direzione aziendale ha pubblicato un avviso straordinario per il reclutamento di personale sanitario per fare fronte alla emergenza sanitaria. L’avviso è pubblicato nel sito internet aziendale e il termine per la presentazione delle domande collegandosi al sito www.concorsiaspsiracusa.it è il 18 marzo 2020. E’ indetta selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi libero professionali di dirigenti medici di anestesia e rianimazione, malattie infettive, igiene e medicina preventiva, pneumologia, medicina interna, patologia clinica, farmacia ospedaliera, autisti, operatori socio sanitari, infermieri e tecnici di radiologia.

Diciassette container potranno essere messi a disposizione per la Protezione civile, nell'ottica di dare risposte concrete ad ampio raggio.

La notizia dell'incremento dei posti letti arriva all'indomani della notizia del primo decesso con Coronavirus nella provincia di Siracusa. Ieri, infatti, un uomo di 80 anni, originario di Sortino, ha perso la vita nell'ospedale di Caltagirone.

Per quanto riguarda la zona industriale la vicenda è ancora al vaglio della Prefettura, ma la cosa certa è che le ditte dovranno garantire le regole di sicurezza (non solo distanze, ma anche sanificazione e attrezzature).

Si ricorda, infine, che con il nuovo decreto ministeriale qualsiasi spostamento da casa deve essere giustificato da causa necessaria, come lavoro o salute.