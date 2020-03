Siracusa, Coronavirus: Prestigiacomo "E’ il momento della responsabilità"

E’ il momento della responsabilità ma anche dell’ottimismo della volontà. Stiamo attraversando un momento difficilissimo dal quale certamente usciremo, e quanto più saremo attenti in queste settimane tanto prima riusciremo a superare la fase più difficile dell’epidemia".

Così interviene la deputata nazionale i Forza Italia, Stefania Presigiacomo: "E’ importante in questi giorni, soprattutto da parte delle istituzioni, mantenere il senso della misura, non sottovalutare i pericoli, attenendosi rigorosamente alle disposizioni delle autorità sanitarie per ridurre al minimo i contagi. Il Parlamento, doverosamente, - prosegue - non chiude per Coronavirus ed è anzi impegnato nell’adozione di tutte le misure necessarie per assicurare un adeguato sostegno a famiglie, imprese, professionisti e artigiani. Andiamo avanti tutti, con attenzione, rigore, e con la forza di volontà che abbiamo e con la quale consentiremo all’Italia di rialzarsi".