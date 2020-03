Coronavirus, 3 milioni dai parlamentari del M5S alla protezione civile

Tre milioni di euro donati alla Protezione Civile dai parlamentari del M5S per poter acquistare macchinari e strumenti utili in questo momento di emergenza nazionale.

Lo hanno detto i deputati siracusani Paolo Ficara, Filippo Scerra, Maria Marzana ed il senatore Pino Pisani.

Le somme provengono dal taglio che i parlamentari pentastellati operano sul loro stipendio, per la creazione di un fondo destinato ad operazioni di pubblica utilità.

"E questa ci sembrava la più utile. Grazie gli iscritti alla piattaforma Rousseau - concludono - che hanno confermato la nostra proposta di donazione".