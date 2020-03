Palermo, confisca beni per 17 milioni al "monaco"

Confiscati a Palermo beni per 17 mln di euro a Francesco Abbate,65 anni, detto 'il monaco', già condannato per usura, attività finanziaria abusiva e trasferimento fraudolento di valori. Fu arrestato per usura prima nel 1997, poi nel 2013, e gli furono sequestrati beni e disponibilità finanziarie. Nel 2019, dopo una condanna a 7 anni di reclusione divenuta irrevocabile,Abbate è finito in carcere. La Guardia di Finanza ha ricostruito ora il giro d'affari del "monaco", che ha prestato denaro ad usura ad almeno 30 vittime.