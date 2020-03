Coronavirus, nuove restrizioni: in tutta Italia chiudono bar, ristoranti e negozi

"Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti, le attività agricole, i servizi bancari, assicurativi e postali".

Annunciata la nomina di un commissario per le terapie intensive con "ampi poteri".

Queste le nuove misure annunciate dal premier Giuseppe Conte durante una diretta facebook al termine di una giornata di riunioni. Una giornata contrassegnata dal pressing di molte regioni, a partire dalla Lombardia.

Il bollettino odierno del contagio conta 10.590 i malati complessivi di Covid19, quelli ricoverati con sintomi 5.838 e 3.724 sono in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono in tutto 1045, dei quali 41 oggi. Il commissario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha poi precisato che il numero di malati è aumentato di 2.076 unità rispetto a ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 12.462. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più.