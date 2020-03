Coronavirus, è di Sortino il primo paziente deceduto in Sicilia: era stato ricoverato al Muscatello di Augusta

E' di Sortino il primo paziente deceduto in Sicilia per Coronavirus. Si tratta di un uomo anziano prima ricoverato al reparto di Medicina generale dell'Ospedale Muscatello di Augusta, e poi trasferito all'ospedale di Caltagirone dove poi è morto. Secondo quanto è dato sapere l'uomo è stato ricoverato perchè accusava continui stati confusionali, sintomi che i medici inizialmente avrebbero ricondotto ad un ictus. Solo dopo il risultato del tampone positivo è stata capita la gravità della cosa.

Il reparto è stato chiuso e i luoghi attraversati dall'uomo sono stati sanificati.

In atto i controlli sulle persone a contatto con il defunto