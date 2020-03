Priolo Gargallo, misure prevenzione Coronavirus: in campo Municipale, Polizia, Carabinieri e Gdf

Sarà la Polizia Municipale a verificare, a Priolo Gargallo, le attività commerciali che, come da Decreto, dovranno abbassare le saracinesche alle 18:00. Le consegne a domicilio, per chi effettua tale servizio, potranno essere effettuate oltre le 18:00. Maggiori controlli saranno effettuati in prossimità di supermercati, farmacie e bar. Polizia e Carabinieri si occuperanno del controllo su strada del territorio. Alla Guardia di Finanza è stato attribuito il compito di controllo del rispetto della chiusura di sale giochi e centri scommesse.