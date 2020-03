Italia Viva Siracusa: "il Governo Regionale accolga al più presto l’appello dell’Asp"

“Sosteniamo a facciamo nostro l’appello del direttore generale dell’ASP, il dottor Ficarra, affinché il Governo Regionale si attivi per recuperare le risorse necessarie al potenziamento dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive della provincia di Siracusa”.

Ad intervenire sono i coordinatori provinciale di Italia Viva Siracusa, Alessandra Furnari e Tiziano Spada, commentando l’appello lanciato dai vertici dell’ASP di Siracusa, in piena emergenza COVID-19.

“Questo non è né il tempo delle polemiche né della propaganda politica – continuano i due coordinatori di Italia Viva – ma è il momento nel quale bisogna saper ascoltare le esigenze del comparto sanitario, in prima linea nella lotta al virus”.

“Alla politica spetta l’importante compito di prendere le decisioni necessarie, non quelle più popolari – concludono Furnari e Spada – e nello svolgere questo compito, oggi più che mai, è necessario la più ampia collaborazione e presa di coscienza collettiva”.