Coronavirus, salgono a tre i casi accertati in provincia di Siracusa: il paziente era rientrato dal Nord

E' stato accertato il terzo caso di Coronavirus nella provincia di Siracusa. Si tratta di un paziente rientrato da fuori, elemento che conferma l'assenza di un ceppo del virus nel siracusano.

Il paziente era già ricoverato in un ospedale della provincia per altra causa. Accertata la positività al virus, il paziente è stato trasferito in un altro ospedale siciliano fuori dalla provincia di Siracusa.

Tutti gli accorgimenti sanitari sono stati adottati nel nosocomio di provenienza. Il tampone è stato effettuato anche al compagno di stanza del paziente, il quale è risultato negativo.

Tutti i controlli necessari sono stati effettuati anche sul personale sanitario e sui parenti del paziente positivo. Il reparto in cui il paziente era ricoverato è stato chiuso.

Ulteriori informazioni non saranno divulgate in rispetto della privacy del malato e per non creare ulteriori allarmi in un quadro già complicato.

La notizia è stata confermata da fonti istituzionali.

Si raccomanda di osservare le misure di precauzione del decreto ministeriale e di non uscire se non per motivi strettamente necessari, confermati da eventuale autocertificazione.

di ORIANA GIONFRIDDO