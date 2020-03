Siracusa, chiuso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura

Rimarrà chiuso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Siracusa.

Così la Polizia di Stato risponde alle misure previste dal decreto ministeriale al fine di fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

La Questura invita tutti i cittadini al rispetto delle disposizioni ivi impartite per un’efficace attuazione delle norme di contenimento sanitario. Tutti coloro che sono costretti a spostarsi per motivi di lavoro, sanitari o per altri documentati e indifferibili motivi, devono attestarlo tramite apposita autodichiarazione che, se non già posseduta all’atto del controllo, verrà fornita dallo stesso personale di Polizia.

La diffusione di fake news sarà punita per procurato allarme