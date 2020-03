Siracusa, Coronavirus: avvisi vocali itineranti alla cittadinanza: "Restate a casa". VIDEO

Anche a Siracusa la Protezione civile si prende carico di ricordare ai cittadini le regole di contenimento del contagio da Coronavirus.

E' di questa mattina il video dell'auto che con altoparlante, in viale Scala Greca, scandisce le regole principali stabilite dal decreto del Governo del 9 marzo scorso che estende a tutto il territorio nazionale le norme stabilite inizialmente solo per la Lombardia.

Non solo il messaggio ricorda ai cittadini anche le conseguenze di eventuali comportamenti che violano le regole.