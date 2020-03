Canicattini Bagni, sospeso il mercato settimanale del venerdì

E' stato sospeso a Canicattini Bagni il mercato settimanale del venerdì nelle giornate del 13 – 20 – 27 Marzo e del 3 Aprile 2020, al fine di scongiurare assembramento di persone.

A darne notizia un'ordinanza firmato dal sindaco, Marilena Miceli.

Inoltre, grazie alla collaborazione della Protezione Civile, è stato attivato un servizio di recapito a domicilio di generi alimentari di prima necessità e di farmaci, per tutti i soggetti posti in isolamento fiduciario certificato e registrato, per gli anziani e i diversamente abili che vivono da soli e non dispongono di adeguato sostegno familiare o di una rete amicale.

Qualora ci si trovi in una delle condizioni indicate, il numero telefonico da utilizzare, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì, è quello dei Servizi sociali comunali, 0931540229, o del Centralino, 0931540111.

Il sabato e tutti i giorni festivi bisogna invece chiamare il Comando di Polizia Municipale al numero 0931945131.