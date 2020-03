Siracusa, chiuso il centro trasfusionale dell'Umberto I: tutto concentrato all'Avis di via Von Platen

Sarà chiuso, a partire da domani, il centro trasfusionale dell’ASP 8 di Siracusa dell’Ospedale Umberto I.

Per cui, tutta l’attività di raccolta sangue ed emocomponenti si svolgerà presso la Sede dell’Avis Comunale di Siracusa di Via Von Platen, 40.

L’Avis Comunale di Siracusa continua a sottolineare l’importanza, soprattutto in questi giorni di emergenza, di continuare a donare il sangue se si è in buona salute.

Per qualsiasi informazione o chiarimento sulla donazione di sangue ed emocomponenti sono attivi due numeri dedicati:

Dalle ore 7,30 alle ore 12: 0931. 19 32 338

Dalle ore 14 alle ore 20: 339 28m 17 739