Siracusa, 2mln e 300mila euro per l’ex Museo Archeologico Nazionale di Piazza Duomo

Emanati due decreti dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali che interessano la provincia di Siracusa. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

Stanziati due milioni e trecentomila euro per i “Lavori di recupero e conservazione dell'immobile sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, Ex Museo Archeologico nazionale” così come previsto nel “Patto per lo Sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) quindi le risorse arrivano direttamente dalla scorsa Legislatura”.

Con il secondo provvedimento, invece, viene ridotto di 88.754,02 euro l’impegno per la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo regionale “Antonino Uccello””, nel comune di Palazzolo Acreide.