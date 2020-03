SP19 Noto-Pachino, confermata apertura di una corsia prima di Pasqua

Confermata la riapertura di una corsia della SP19 Noto-Pachino prima di Pasqua. La notizia è arrivata dopo il sopralluogo di questa mattina del sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, insieme con l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

“È emerso - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - che i lavori stanno proseguendo come da cronoprogramma e che l’apertura ad una corsia dell’importante arteria viaria per la zona sud della nostra provincia avverrà entro Pasqua, così come già detto al termine del sopralluogo di due settimane fa. Inoltre è stata installata l’illuminazione notturna del cantiere, con presenza di guardiani a cantiere chiuso ed è assicurato, in sicurezza, il passaggio dei mezzi sanitari e delle forze dell’ordine”.