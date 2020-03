Siracusa, Coronavirus: pulizia straordinaria in tutta la città e frazioni

È stato pianificato un intervento di pulizia straordinaria che coinvolge tutta la città e le frazioni del territorio di Siracusa. A darne notizia è il sindaco Francesco Italia

"Dal centro alle periferie, da Cassibile a Belvedere, da stanotte al 3 aprile nelle ore notturne gli operai bonificheranno la nostra città" - spiega il primo cittadino.

Gli interventi sono stati effettuati, intanto, lungo Corso Matteotti, Corso Umberto, Corso Gelone, Via Mosco, via Cadorna, Via Tisia, Via Necropoli Grotticelle, Viale Teracati