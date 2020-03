Siracusa, cambio orari di ricevimento all'Ufficio Siam

Anche la Siam risponde alle direttive ministeriali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Da domani e fino al 3 aprile, infatti, lo sportello utenti rimarrà chiuso il pomeriggio e riceverà il pubblico con le limitazioni e le prescrizioni previste dal Dpcm, dalle 8,30 alle 12,30, dal lunedì al venerdì.

Si ricorda agli utenti che sono disponibili per comunicazioni il sito internet www.siamspa.it, la mail utenza@siamspa.it e il call center al numero 800200905. È attivo inoltre il pagamento delle bollette on line senza alcuna commissione aggiuntiva.