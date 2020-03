Coronavirus, sale il numero dei nuovi casi in Sicilia: a Siracusa tutto stabile, solo due i pazienti accertati

Salgono i casi di Coronavirus in Sicilia, ma a Siracusa rimangono solo due i casi positivi. A dirlo sono i dati forniti dal Ministero della Salute, aggiornati alle ore 17 di ieri pomeriggio.

Nelle altre province siciliane questo è il quadro: Palermo 10 casi, Enna 1, Catania 35, Ragusa 1, Agrigento 11, Messina 2.

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati.

La notizia positiva, arrivata ieri, è quella dei primi due guariti in Sicilia. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.