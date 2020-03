Pachino, chiusura Sp 19: il deputato regionale Zito presenta una mozione

Una mozione affinché il governo regionale adotti misure necessarie per il tratto della strada provinciale Noto - Pachino chiuso da qualche settimana è stata presentata dal deputato regionale del M5S, Stefano Zito assieme ai colleghi del gruppo parlamentare.

“Abbiamo invitato il governo, l'assessorato alle Infrastrutture e mobilità, l'assessorato alla Salute, - scrive Zito - non solo a vigilare affinché si rispettino le scadenze indicate ma anche a garantire il passaggio in sicurezza dei mezzi di emergenza e di urgenza, degli appartamenti alle forze dell'ordine e di trasporto disabili predisponendo un'illuminazione adatta. Abbiamo anche chiesto - conlude - che siano potenziati sia l'ospedale di Noto sia le strutture sanitarie di emergenza e urgenza proprio per fare fronte ai disagi dovuti al ridotto collegamento causato dai lavori su quel tratto” .