Siracusa, sospeso il mercato del mercoledì in piazzale Sgarlata

Sospensione del mercato settimanale di piazza Sgarlata e vie limitrofe da domani e fino al prossimo 3 aprile. Lo ha disposto il sindaco Italia con un'apposita ordinanza per motivi igienico- sanitari. Il provvedimento si rende necessario per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19.

Vengono inoltre sospesi il mercatino di piazza Cosenza, che si svolge il sabato nella zona della Pizzuta e quello di piazza Santa Lucia con svolgimento la domenica. Anche queste attività saranno sospese fino al prossimo 3 aprile.

A condizione che siano evitati assembramenti di persone, saranno, invece, mantenuti aperti, i mercati di via Giarre e vie limitrofe, quello di via De Benedictis, dal lunedì al venerdì, quello del contadino di piazza Adda con svolgimento il venerdì, quello settimanale di Belvedere con svolgimento il lunedì e quello quindicinale di Cassibile con svolgimento il venerdì.