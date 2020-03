Siracusa, emergenza coronavirus: atto di affidamento a Santa Lucia

Atto di affidamento a Santa Lucia: è l'iniziativa dei frati minori di Sicilia che invitano tutti i fedeli ad unirsi in preghiera per chiedere a Santa Lucia salute, pace e serenità in questo momento di emergenza.

Venerdì prossimo, 13 marzo, al Sepolcro di Lucia a Siracusa, alle 19.00 ci sarà la recita della coroncina a Santa Lucia e alle 19.30 sarà celebrata la messa alla quale seguirà l’atto di affidamento a Santa Lucia.

“Il tempo che stiamo vivendo sta generando preoccupazioni per la nostra salute e per la nostra vita ordinaria che si trova a gestire delle limitazioni in ogni settore - spiega fra Daniele Cugnata, rettore del Santuario -. Consapevoli che, nel bene e nel male, in salute e malattia, le nostre vite sono nelle mani di Dio e che noi apparteniamo a Lui, ci uniamo tutti in preghiera affidandoci al Signore per intercessione di Santa Lucia. I nostri padri ci hanno insegnato che nei momenti di difficoltà, di carestia, di peste e terremoti si sono affidati alla nostra Patrona. Anche noi vogliamo seguire il loro esempio e la loro fede, certi che ancora una volta ascolterà la nostra preghiera e ci verrà in aiuto e occorso”.

Poiché non sarà possibile fisicamente partecipare al momento di preghiera, il Santuario di Santa Lucia al Sepolcro e la Deputazione della Cappella di Santa Lucia che ha aderito al momento di preghiera hanno predisposto una diretta streaming.