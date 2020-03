Siracusa il giorno dopo il decreto di estensione della "zona rossa": strade quasi deserte e file agli ingressi dei supermercati

Strade deserte, locali pubblici quasi vuoti: così Siracusa si è risvegliata questa mattina, nalla prima giornata dell'entrata in vigore dell'estensione della "zona rossa" a tutta l'Italia.

La maggior parte delle auto sono rimaste parcheggiate e sono davvero poche quelle in circolazione.

Negli occhi delle poche persone in giro a piedi si legge la percezione del rischio e la paura del contagio.

Gli unici esercizi commerciali in cui si trovano le persone in fila, sono i supermercati, dove sin dall'orario di apertura i siracusani si sono messi in fila con i loro carrelli, aspettando di entrare. Anche per i supermercati valgono infatti le regole di contingentamento per le quali si può accedere solo a piccoli gruppi per garantire la distanza di sicurezza tra clienti e con i dipendenti.