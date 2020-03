Siracusa, l'Asp attiva posta elettronica e telefono per i servizi di sportello

La direzione dell’Asp di Siracusa esorta tutti i cittadini a restare a casa e ad utilizzare per le necessità di servizi sanitari di Sportello indifferibili e urgenti il telefono e la posta elettronica il cui elenco completo e le modalità sono dettagliati nel sito internet aziendale nella sezione CUP ONLINE:

Per le prenotazioni o disdette di visite e prestazioni diagnostiche,

CALL CENTER 0931 484848 o ai seguenti numeri:

Distretto di Siracusa 0931 484362/769883

Distretto di Noto 0931 801125/502317/560228

Distretto di Augusta 0931 989046

Distretto di Lentini 095 909201/909202/909203

Prenotazioni/Disdette di prestazioni ambulatoriali a mezzo posta elettronica:

Distretto di Siracusa: cup.distrettosiracusa@asp.sr.it

Comuni montani: cup.comunimontani@asp.sr.it

Distretto di Noto: cup.distrettonoto@asp.sr.it

Distretto di Augusta: cup.distrettoaugusta@asp.sr.it

Distretto di Lentini: cup.distrettolentini@asp.sr.it

Anche per le attività di Sportello sono state attivate caselle di posta elettronica per aree distrettuali:

1. Autorizzazioni presidi e ausili per medicazioni e stomie, diabete e celiachia

rilasciopresidi@distrettosiracusa@asp.sr.it

rilasciopresidi@distrettonoto@asp.sr.it

rilasciopresidi@distrettoaugusta@asp.sr.it

rilasciopresidi@distrettolentini@asp.sr.it

rilasciopresidi@comunimontani@asp.sr.it

2. Scelta e revoca del medico di famiglia e pediatra di libera scelta

sceltaerevoca.distrettosiracusa@asp.sr.it

sceltaerevoca.distrettonoto@asp.sr.it

sceltaerevoca.distrettolentini@asp.sr.it

sceltaerevoca.distrettoaugusta@asp.sr.it

sceltaerevoca.comunimontani@asp.sr.it

3. Esenzione ticket per reddito

ticket.distrettosiracusa@asp.sr.it

ticket.distrettoaugusta@asp.sr.it

ticket.distrettolentini@asp.sr.it

ticket.distrettonoto@asp.sr.it

4. Esenzione ticket per patologia

Ticketpatologia.distrettosiracusa@asp.sr.it

ticketpatologia.comunimontani@asp.sr.it

ticketpatologia.distrettoaugusta@asp.sr.it

ticketpatologia.distrettolentini@asp.sr.it

ticketpatologia.distrettonoto@asp.sr.it

Per tutti gli Uffici e le Strutture dell’Asp di Siracusa privilegiare i contatti telefonici e telematici che sono consultabili nella sezione del sito internet Articolazione degli uffici.

Il pagamento del ticket, oltre che agli sportelli cassa e nelle farmacie aderenti alla convenzione, può essere effettuato anche presso le ricevitorie abilitate e con procedura online accedendo anche da cellulare alla pagina PagoPa e cliccando il logo corrispondente nell’home page del sito internet.

Per qualsiasi informazione contattare il numero verde dell’URP 800238780.

L'Asp di Siracusa invita i cittadini a osservare le disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana (Ordinanza contingibile e urgente n°3 e n° 4 del 8 marzo 2020): Chiunque abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori: Regione Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli ha l’obbligo di comunicare tale circostanza al Comune (mediante la mail ufficiale dell'Ente), al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. La mancata osservanza di tali obblighi comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del codice penale se il fatto non costituisce reato più grave. Occorre registrarsi subito nel sito regionale www.siciliacoronavirus.it. Contatti: Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Siracusa al n. 0931 484980, numero verde regionale 800458787, numero di pubblica utilità 1550, numero unico dell’Emergenza 112.

Misure di prevenzione igienico sanitarie

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Evitare abbracci e strette di mano

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)

6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.