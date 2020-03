Siracusa, servizio gratuito di farmaci a domicilio per anziani e soggetti deboli

Farmaci a domicilio a Siracusa in particolare per gli anziani e i soggetti al fine di contrastare l'emergenza Coronavirus. Si tratta di un servizio gratuito messo in campo dal Comune, in collaborazione con FederFarma e grazie ai volontari di Protezione Civile.

Per richiedere la consegna, contattare il numero verde 800187500 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18.