Siracusa, una rete di professionisti contro l'emergenza Coronavirus

Creare un network di professionisti disponibili a orientare i cittadini e le imprese, fornendo informazioni e supporto ma anche ascoltare i disagi e le segnalazioni.

La richiesta è stata avanzata dall'avvocato Daniel Amato, presidente di Unicoop.

"Noi come professionisti possiamo essere quei soggetti intermedi - dice l'avvocato - Ho in mente di creare un gruppo whatsApp, una mailing list e organizzare delle conference call per confrontarci e aggiornarci. Chi fosse interessato scriva una mail a daniel.amato.sr@gmail.com con oggetto Rete dei professionisti contro la crisi Covid 19 e i vostri dati dati anagrafici e di contatto".