Noto, Vinciullo: "Attrezzare il Trigona per eventuale emergenza Coronavirus nel siracusano"

"L’ospedale Trigona di Noto venga immediatamente attrezzato per fare fronte ad una eventuale emergenza coronavirus in provincia di Siracusa"

A chiederlo, a gran voce, è Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"L’ospedale di Noto, non occorre ricordarlo, presenta, oltre ad un Pronto Soccorso all’avanguardia, numerose sale operatorie e locali idonei ad ospitare centinaia di cittadini" - spiega Vinciullo