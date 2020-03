Siracusa, sospensione ztl in Ortigia: assessore Fontana "Richiesta che va contro il buon senso"

“Pensare di sospendere la Ztl in Ortigia per aiutare il commercio non solo è ridicolo ma testimonia l'irresponsabilità di chi ha partorito questa malsana proposta".

Così l'assessore comunale alla Mobilità e trasporti, Maura Fontana, replica alla proposta avanzata da 4 consiglieri di Forza Italia.

"È sconcertante - aggiunge - che Forza Italia vada dalla parte opposta al buon senso, alla comunità scientifica, al governo nazionale ed alla stessa amministrazione che stanno provando a sensibilizzare l'opinione pubblica a tenere comportamenti responsabili, evitando più contatti possibili per ridurre al massimo i rischi di contagio dal coronavirus".