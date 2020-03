Incidente stradale sulla Siracusa-Catania, coinvolti 4 mezzi: 2 feriti

Incidente stradale intorno alle 4,30 sull'autostrada Siracusa-Catania, in territorio del capoluogo etneo.

Quattro i mezzi coinvolti: due auto, una Toyota e una Lancia, e due autocarri. Tutti viaggiavano in direzione di Catania,

Ad avere la peggio i conducenti delle due vetture: un 65enne residente a Lentini che guidava la la Lancia e un 26enne residente a Siracusa alla guida della Toyota.

Sul posto la Polizia stradale per i rilievi del caso, che ha dovuto chiudere, per il tempo necessario, la carreggiata, al traffico veicolare.