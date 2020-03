Palermo, incendio in casa: muore un anziano

Un anziano di 82 anni, Giovanni Saladino, è morto attorno all'alba di stamane a Palermo in un incendio divampato nel suo appartamento allo Zen, in via Ludovico Bianchini. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso indagini dei cigili del fuoco e della polizia per stabilire la causa del rogo. In base alle prime verifiche pare che le fiamme siano partite per cause accidentali.