Siracusa, al Santuario messe in diretta streaming

A partire da oggi e fino a nuove disposizioni dell’Arcivescovo, cambia la consuetudine delle celebrazioni anche al Santuario della Madonna delle lacrime.

La messa senza concorso di popolo, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Santuario www.madonnadellelacrime.it, alle 8 e alle 18,30.

Dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30 la Basilica sarà aperta per la preghiera personale.

Rimangono sospese tutte le riunioni di gruppi e le cerimonie religiose con partecipazione di fedeli, le Sante Messe con il concorso di popolo, la Via Crucis del venerdì, la Veglia mariana del 28 marzo 2020, il Pellegrinaggio del 29 marzo 2020, la Via Crucis Cittadina del 3 aprile 2020 (prevista all’interno del Parco Archeologico della Neapolis).