Coronavirus, Conte annuncia: tutta Italia "zona protetta" con regole più stringenti

Tutta Italia come la Lombardia, "zona rossa" con regole ferree e più stringenti per tutti.

Lo ha annunciato stasera in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte motivandolo con ragioni di tutela della salute di tutti.

Il provvedimento "Io resto a casa" prevede tutta l'Italia come zona protetta e su tutto il territorio saranno da evitare gli spostamenti tranne che in caso di comprovate necessità; divieto di assembramento nei locali aperti al pubblico. Prevista inoltre la chiusura delle scuole chiuse fino al 3 aprile. Stop al campionato di calcio e alle manifestazioni sportive.

"Non possiamo più permetterci queste occasioni di contagio. Dobbiamo tutelar le persone più fragili".

"Le nostre abitudini - ha detto ancora - vanno cambiate ora per il bene dell'Italia. La decisione giusta oggi è di restare a casa e ognuno deve fare la propria parte".

Sulla misura sono stati sentiti i presidenti delle Regioni e tutti hanno condiviso un'unico regime di disciplina per tutto il Paese.

Queste misure sono nel decreto che andrà in Gazzetta ufficiale stasera ed entreranno in vigore domani mattina.