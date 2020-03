Priolo, avviato l’iter per la realizzazione di 18 alloggi di edilizia sociale

E' stato avviato l’iter per la realizzazione di 18 alloggi di edilizia sociale, che sorgeranno tra via Pindemonte e via Vitaliano Brancati, a Priolo Gargallo. Il Sindaco, Pippo Gianni, il Direttore Generale dell’Istituto Autonomo Case Popolari, Marco Cannarella, e il Commissario Straordinario IACP, Ettore Riccardo Foti, hanno firmato questa mattina l’accordo di programma definitivo.

“Oltre ai 18 alloggi - ha fatto sapere il Sindaco, Pippo Gianni - stiamo discutendo della realizzazione di ulteriori 25 case, in un’altra zona del paese, già individuata. L’attuale carenza abitativa porta all’esigenza di avere abitazioni popolari e social housing”. “Si tratta - ha detto il Commissario Straordinario IACP - di un esempio eccellente di sinergia tra Enti e Istituzioni che operano sul territorio a beneficio della collettività. Anche il titolo dell’intervento, denominato Alloggi e Sport, evoca già l’obiettivo di questo ambizioso progetto, realizzato grazie all’impegno e alla caparbietà del Sindaco di Priolo”.