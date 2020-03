Siracusa, Forza Italia: "Sospendere aree pedonali in Ortigia"

"Proponiamo di sospendere subito, dove previsto, il traffico limitato. Gli ultimi giorni stanno penalizzando troppo pesantemente, e non sappiamo fino a quando, l’economia del nostro paese. Gli effetti del Coronavirus stanno mettendo in ginocchio numerose attivita' produttive e di esercenti anche della nostra citta'".

La richiesta arriva dall'ex gruppo consiliare di Forza Italia, composta da Ferdinando Messina, Alessandro Di Mauro Federica Barbagallo e Gianni Boscarino

Tutti dobbiamo collaborare e riteniamo che una piccola ma significativa iniziativa cittadina possa essere quella di sospendere le zone a traffico limitato anche solo nel week end per alleviare in parte le difficolta' che i commercianti stanno vivendo in questo momento difficile".