Augusta, detenuti si rifiutano di tornare in cella dopo l'ora d'aria: tensione al carcere di Brucoli dopo la sospensione dei colloqui

Si sarebbero rifiutati di tornare in cella dopo la tradizionale d'ora d'aria i detenuti del carcere di Brucoli ad Augusta. Così i disordini. dopo il decreto che vieta i colloqui in carcere. arrivano anche nel siracusano.

La protesta è ben presto rientrata, nessun danno è stato fatto a cose e persone. La polizia penitenziaria ha avviato una breve mediazione, conclusa nel migliore dei modi. Non ci sono dubbi che si tratta di un segnale importante e che necessariamente la cosa non va sottovalutata.

di Oriana Gionfriddo