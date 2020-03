Siracusa, Coronavirus: nuova direttiva del sindaco Italia

Nuova direttiva contro la diffusione del cornavirus emessa oggi dal sindaco, Francesco Italia.

Il provvedimento tiene conto delle ordinanze del presidente della Regione siciliana emesse ieri, integra e modifica la precedente direttiva del 5 marzo scorso.

In particolare interviene su 3 punti: conferma “la normale ed ordinaria apertura degli uffici comunali e lo svolgimento di tutte le attività istituzionali dell’Ente, fino a nuove e diverse disposizioni sovracomunali”; impone “l'obbligo di incrementare le operazioni di pulizia e disinfezione per le strutture pubbliche che offrono servizi ai cittadini ma affidate a soggetti esterni al Comune e dispone “per i dirigenti Comunali di adottare ogni iniziativa necessaria per promuovere, anche presso gli esercizi commerciali, la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie contenute” nell’allegato del decreto emesso ieri dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Vale a dire:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.