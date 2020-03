Siracusa, approvato il nuovo Piano comunale di protezione civile

E' stato approvato, dopo il sì della Giunta comunale, anche dal commissariato straordinario per il consiglio comunale, Giuseppe Di Gaudio, il nuovo Piano di protezione civile.

Si tratta di un documento che sostituisce quello precedente risalente al 2004 e aggiornato nel 2011.

"Uno strumento all'avanguardia ed efficace – affermano il sindaco, Francesco Italia e l'assessore Giusy Genovesi – capace di fronteggiare ogni tipo di calamità naturale e ogni situazione di pericolo, frutto di un lavoro meticoloso che abbiamo portato avanti con l’ufficio di Protezione civile comunale. Quello precedente – continuano – non teneva in considerazione tutti i rischi presenti sul nostro territorio. Oggi abbiamo superato questo gap e incluso alcune situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi e per i quali ci sembrava importante definire modelli di intervento: dal rischio sismico a quello idrogeologico, dal pericolo tsunami al rischio incendi, dall’allarme industriale al black out idrico ed elettrico".

"La grande novità di questo piano per il quale vado particolarmente fiera – prosegue l'assessore Genovesi – sta nella sua capacità di essere completamente implementabile, continuamente aggiornabile e costantemente perfezionabile: uno strumento dinamico che tiene conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale, delle variazioni demografiche, delle responsabilità e delle variazioni negli scenari attesi”.