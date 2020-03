Siracusa, norme comportamentali per chi rientra dalle "zone rosse"

Coloro che rientrano in provincia di Siracusa dalle cosiddette "zone rosse" dovranno comunicare il loro rientro via mail all'indirizzo protezionecivile@comune.siracusa.it oppure tramite whatsapp al 349 2657854; al Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Siracusa all'indirizzo mail dipartimento.prevenzionemedico@asp.sr.it; al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta; e dovranno infine registrarsi presso il sito web www.costruiresalute.it

L'Avviso pubblicato dalla Regione ricorda anche “l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; e che la mancata osservanza di questi obblighi comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del C.P. se il fatto non costituisce reato più grave”.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero verde del Dipartimento regionale della Protezione civile 800.45.87.87