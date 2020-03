Coronavirus, controlli delle Forze dell'Ordine in pizzerie e ristoranti

Sono stati, e sono ancora, giorni intensi per le Forze dell'Ordine, impegnate a far rispettare le precauzioni contenute nel decreto nazionale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

In particolare, ieri sera, la Polizia Municipale ha effettuato una serie di blitz all'interno di ristoranti e pizzerie ai quali, si ricorda, è permessa l'apertura, ma nel rispetto delle distanze di sicurezza.

In molti hanno dichiarato di non essere a conoscenza di tutte le norme di sicurezza da attuare. Nell'ottica di dover affrontare una situazione nuova per tutti, la Municipale ha esposto, locale per locale, le misure da attuare. No alle tavolate, un tavolo prima per quattro persone adesso diventa per due, e via di seguito.

Nei giorni scorsi, invece, i Carabinieri hanno effettuato controlli speciali nelle ludoteche nel territorio di Siracusa e Priolo Gargallo per controllare il rispetto del decreto nazionale che prevede la chiusura degli stessi. I locali controllati sono risultati in regola.

Infine, proprio ieri è arrivato il provvedimento del Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che ha disposto la chiusura di pub, discoteche e palestre. Un piccolo stop oggi per correre insieme domani.

di Oriana Gionfriddo