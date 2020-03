Siracusa, incidente in via Antonello Da Messina: un ferito

Incidente, questa mattina, in via Antonello Da Messina, a Siracusa, dopo le 11. Coinvolti due mezzi: un'autovettura e uno scooter.

Secondo una prima ricostruzione, pare che uno dei due mezzi viaggiasse contromano. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Nell'impatto è rimasta ferita una persona, soccorsa dal 118, e trasportata all'Ospedale Umberto I