Noto, tentato furto aggravato in abitazione: arrestato 15enne

Avrebbe tentato un furto in appartamento, in complicità con un altro soggetto. Il fatto sarebbe accaduto ieri in un'abitazione in via Romagnosi, a Noto.

Sul posto la Polizia di Stato allertata dall'allarme antifurto.

Uno dei due, un 15enne, è stato raggiunto, tratto in arresto e condotto presso il centro per minori di Catania.