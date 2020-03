Siracusa, Coronavirus: possibile rinvio delle Rappresentazioni classiche, in settimana potrebbe arrivare la decisione

Potrebbero essere rinviate di qualche settimana o addirittura slittare al prossimo anno le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Il motivo è da ricercare nelle misure precauzionali adottate dal Governo, con l'intento di fronteggiare il Coronavirus.

Ancora nulla è certo, ma la situazione potrebbe cambiare da qui a breve. In settimana, infatti, il Cda dell'Inda si riunirà e da qui potrebbe già uscire qualcosa di concreto per spostare il Festival che sarebbe cominciato l'8 maggio.

Intano i dati del Ministero della Salute confermano due casi a Siracusa, 53 in tutta la Sicilia, aggiornati alle 17 di ieri